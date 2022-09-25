شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يقترب من حراسة مرمى منتخب مصر أمام ليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب أحمد الشناوى، حارس مرمى بيراميدز، من حراسة عرين منتخب مصر فى المباراة الودية أمام ليبيريا والمقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد الإسكندرية، فى ظل رغبة فيتوريا المدير الفنى لمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن من اللاعبين للحكم على مستواهم عن قرب.

وأكد روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أن الثنائى محمود الونش وزيزو لاعبى الزمالك سيعودان للمعسكر غدا، الاثنين، وتحديداً عقب مواجهة الزمالك وإيليكت التشادى بدوري أبطال أفريقيا مساء اليوم الأحد.

وسمح روي فيتوريا لثنائي الزمالك بالمشاركة فى المباراة على أن يعودا للمعسكر مجددا، خاصة بعد شكوى الزمالك من عدم وجود لاعبين فى قائمته الأفريقية سوى 14 لاعبا فقط بينهم 3 حراس مرمى.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين، الجمعة، باستاد الإسكندرية، في إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح في الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر في أول ظهور للبرتغالي فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، ورباعي الدفاع عمر جابر وأحمد حجازي و محمود حمدي الونش ومحمد حمدي، وفي الوسط طارق حامد و محمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد.