شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يسابق الزمن لإنهاء أزمة الرخصة "A" لقيادة فيوتشر من الملعب بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، الزمن لإنهاء إجراءات الحصول على الرخصة التدريبية "A"، ليتمكن من قيادة فريقه من أرض الملعب بعد قيادته للفريق خلال أول مباراتين بالدور التمهيدى الأول للكونفدرالية من المدرجات.

وسافر على ماهر فى رحلة قصيرة للخارج خلال الأيام الماضية من أجل تسجيل المشاركة فى الدورات التدريبية التابعة للكاف للحصول على الرخصة التدريبية.

وكشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، عن موعد سفر فريقه إلى ليبيريا استعداداً لمواجهة فريق كالون فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، "حددنا 5 أكتوبر المقبل للسفر إلى ليبيريا والرحلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت نظراً لطول المسافة، والمباراة ستقام يوم 9 أكتوبر المقبل ولم يتم تحديد موعد مباراة الإياب في القاهرة حتى الآن".

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الأحد الموافق 9 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على إثر إصابته.