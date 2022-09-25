شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة سلة الاتحاد تعود من صربيا غدا بعد انتهاء معسكر الإعداد للبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق كرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى من صربيا غداً بعد انتهاء المعسكر الخارجى استعدادا للمشاركة فى منافسات البطولة العربية، التى ستقام بالكويت خلال الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل، وانطلق المعسكر يوم 13 سبتمبرالجارى، وتم خلاله خوض 3 مباريات ودية.

ويشارك فى البطولة العربية لكرة السلة 13 فريقا، من بينها الأهلى والاتحاد السكندرى من مصر، والأندية هي كل من البشائر العمانى، الجهراء الكويتى، بيروت اللبنانى، أهلى بنى غازى الليبى، أهلى حلب السورى ، الأهلى والاتحاد السكندرى والسد القطرى والمنستيرى التونسى والميناء اليمنى ووداد بوفريك، الشرطة العراقي، بالإضافة إلى الكويت الكويتى مستضيف البطولة.

وتعاقد مسئولو نادى الاتحاد السكندرى مع المحترف الأمريكى كيندال ديكيس لتدعيم صفوف فريق كرة السلة فى الموسم الجديد، قادما من الدورى البولندى.

ومن المقرر أن يتم إنهاء إجراءات قيد اللاعب فى صفوف الفريق السكندرى، ليتمكن من المشاركة فى فترة الإعداد والتدريبات استعدادا للموسم الجديد.