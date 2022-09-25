رئيس إنبي يكشف سر رفض عرض الأهلي لضم شلبي ورغبة اللاعب بعد مفاوضات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف أيمن الشريعي، رئيس إنبي، أسباب رفض النادي عرض الأهلي لضم مصطفى شلبي، لاعب وسط الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب يرغب في الانتقال إلى القلعة الحمراء، وليس الزمالك الذي دخل مؤخرًا في المفاوضات.

وكان الشريعي أشار في وقت سابق إلى أن الأهلي أوقف مفاوضاته لضم شلبي خلال فترة الانتقالات الصيفية، دون الكشف عن تفاصيل عرض القلعة الحمراء.

وقال الشريعي، في تصريحات لإذاعة "ميجا إف إم" عصر اليوم الأحد "الأهلي تفاوض معنا حول مصطفى شلبي منذ حوالي شهر، وعرض مبلغًا ماليًا إلى جانب بعض لاعبي الفريق الأحمر، لكن لا يمكننا عقد صفقات تبادلية مع أي نادٍ بسبب الرواتب المرتفعة، كي لا أؤثر على أجواء غرفة الملابس".

وأضاف "الأهلي عرض علينا لاعبين شباب ضمن الصفقة، لكن من الأفضل الاعتماد على ناشئي فريقنا، فإنبي لديه قطاع ناشئين متميز وتفوق على الأهلي والزمالك".

وتابع الشريعي "الأهلي عرض 12 مليونًا لكن هذا المبلغ كان بعيدًا عن الرقم الذي نريده، إنبي لا يغالي في طلباته المالية، كما أن الأهلي لم يعتد على دفع مبالغ صغيرة في صفقاته".

وشدد رئيس إنبي "لا نعلم ما إذا كان الأهلي أوقف المفاوضات لأسباب مالية أو فنية".

وأوضح "الزمالك دخل في مفاوضات معنا مؤخرًا بشأن مصطفى شلبي، وهناك أكثر من نادٍ يتفاوض معنا حول اللاعب، وفي النهاية قد يبقى في إنبي إذا فشلت كل المفاوضات".

وأتم رئيس إنبي تصريحاته في هذا الشأن قائلًا "مصطفى شلبي لديه رغبة في اللعب مع الأهلي، وليس الزمالك، لكن هذه الرغبة قد تتغير مع التطورات الأخيرة".

وفي سياق مختلف، أوضح "الأهلي والزمالك لم يدخلا معنا في مفاوضات حول محمود جاد، الأمر لم يتعدَ كونه "شغل وكلاء لاعبين"، لكن لم يصلنا شيء رسمي من أي منهما، على الجانب الآخر المصري تعامل باحترافية وحسم الصفقة خلال 24 ساعة".

وكان جاد انتقل رسميًا إلى المصري، بعدما ارتبط اسمه طوال الصيف بالانتقال إلى عدة أندية أخرى، أبرزها ويجان.