شكري عن انتقاله لسيراميكا: اتصال من أحمد سامي جعلني أوافق على الرحيل من الأهلي.. وأسعى للعودة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب محمد شكري لاعب الأهلي المنتقل حديثًا إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا عن تفاجئه الشديد بعد معرفته أن صفقة انتقاله كانت بعقد بيع نهائي وليس إعارة.

وقال شكري في تصريحات تلفزيونية عبر "أون تايم سبورتس 1": "الاتفاق تم بين الأهلي وسيراميكا على بيعي نهائيًا، كنت أعتقد أن الصفقة على سبيل الإعارة ولكن فوجئت أن مسؤولي سيراميكا قاموا بشرائي نهائيًا من الأهلي".

وأضاف: "حدث اتصال بيني وبين أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا، وطلب مني خلال هذا الاتصال أن أنضم إلى فريقه، لقد كان مدربي بفريق سموحة قبل رحيله، ويعرف قدراتي جيدًا".

واستكمل لاعب الأهلي السابق: "كان لدي عروض من أندية أخرى، لكن أحمد سامي تواصل معي أكثر من مرة قبل نهاية الموسم، وهو ما جعلني أوافق على الانتقال لسيراميكا، ومن قبل، كنت قد وافقت على الانضمام إلى سموحة بسبب تواجده على رأس الجهاز الفني بالفريق السكندري أيضًا".

وأكمل: "الأهلي وضع بند في عقدي مع سيراميكا يحق له شرائي بعد الموسم الأول، وهو شيء رائع بالنسبة لي وأسعى لإظهار قدراتي، من أجل العودة مجددًا للأهلي".

وأتم لاعب سيراميكا تصريحاته قائلًا: "طموحي مع سيراميكا الحصول على مركز متقدم بجدول الترتيب، وأعتقد أن هذا ممكن بعد التدعيمات والتعاقدات القوية التي أبرمتها الإدارة".