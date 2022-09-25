الامارات | قرعة «خليجي 25» تقام في البصرة 25 أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس ان حفل اجراء قرعة خليجي 25 المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من 6 الى 19 يناير 2023، سيقام في 25 أكتوبر المقبل.

وذكر الاتحاد العراقي في بيان إعلامي مقتضب أن «اتحاد كاس الخليج العربي لكرة القدم قرر اقامة قرعة خليجي 25 في مدينة البصرة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2022».

وتقام كاس الخليج مرة كل عامين واقيمت النسخة الاولى منها في البحرين عام 1970 بين ما استضافت قطر النسخة الاخيرة عام 2019 وتوجت فيها البحرين باللقب الاول في تاريخها.

وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات الفوز باللقب (10) مقابل 3 القاب لكل من السعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من الامارات وسلطنة عمان.