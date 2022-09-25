شكرا لقرائتكم خبر عن 3 فوز و16 هدفا حصاد مواجهات الزمالك أمام أندية تشاد قبل مباراة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، فريق إيليكت التشادي باستاد القاهرة الدولي، فى إياب دور الـ64 التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

5 مواجهات جمعت الزمالك وأندية تشاد، فاز الزمالك فى 3 مباريات وتعادل فى لقاء "سلبياً"، فيما خسر لقاءً، وسجل لاعبوه 16 هدفاً بينما تلقت شباكه هدفين.

أول مباراة للزمالك أمام أندية تشاد عندما فاز على الغزالة التشادى بسبعة أهداف دون رد، وبنفس النتيجة فاز الأبيض علي القطن التشادي، فيما فاز الزمالك على إيليكت التشادى فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالكاميرون الأحد الماضي، بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

ويدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.