شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم حارس الإسماعيلى تحت قيادة جاريدو؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد أحمد عادل عبد المنعمن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، هو اللاعب الوحيد فى قائمة فريقه الحالية الذى شارك تحت قيادة الإسباني جاريدو المدير الفني للدراويش فى وقت سابق.

وتولي جاريدو القيادة الفنية للإسماعيلي بعدما وقع مع مسئولى النادي على كافة العقود لمدة موسمين قابلة لزيادة موسم إضافي.

و لعب حارس الدراويش تحت قيادة جاريدو خلال تولي الأخير الإدارة الفنية للأهلي المصري موسم 2014 / 2015، شارك خلال هذه الفترة فى 7 مباريات، 5 بمسابقة الدوري العام و2 بكأس الكونفدرالية، بواقع 630 دقيقة، استقبل مرماه 5 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه فى 4 لقاءات.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.