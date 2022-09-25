شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الهمم فى العلالى.. فراعنة الكراسى المتحركة فى نهائى بطولة العالم والريشة ملوك أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك مصر فراعنة أصحاب قوة وإرادة وعزيمة على صعيد الألعاب المختلفة من ذوى الهمم والقادرين دائما على حصد الميداليات والسيطرة على المنافسات الأفريقية والعالمية.



الكراسى المتحركة



منتخب اليد للكراسى المتحركة فى نهائى بطولة العالم منتخب اليد للكراسى المتحركة فى نهائى بطولة العالم

نجح منتخب فراعنة كرة اليد للكراسى المتحركة فى الوصول لنهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر لمواجهة البرازيل فى السابعة مساءً.

وكان منتخبنا الوطني قد فاز بأربع مباريات من اصل خمس خاضها في الدور الأول للمونديال واحتل المركز الثاني فى ترتيب الدور الأول برصيد 8 نقاط، ليتأهل للمباراة النهائية أمام المنتخب البرازيلي الذى فاز بمبارياته الخمس فى الدور الأول وتصدر الترتيب برصيد عشر نقاط.



ذوى الهمم





فراعنة الريشة لذوى القدرات الخاصة يسيطرون على ميداليات بطولة أفريقيا

سيطر لاعبو المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة "بارا بادمنتون" على ميداليات بطولة أفريقيا التى أقيمت بأوغندا خلال الفترة من 20 وحتى 24 سبتمبر الجاري.

وتصدر الفراعنة الترتيب العام للبطولة عقب تحقيق 15 ميدالية متنوعة بواقع 9 ذهبيات و3 فضيات ومثلها برونزيات.

واستطاعت شيماء سامي لاعبة منتخبنا الوطني في كتابة تاريخ جديد عقب فوزها بـ3 ذهبيات في الفردي وزوجي السيدات والزوجي المختلط.

وضمت البعثة كلًا من: "شيماء سامي - ياسمينا عيسى - محمد رشاد - عمر جابر - شيرين عادل - منى فارس - محمد شعبان - أحمد مجدي الدكروري - وليد عبد الغني - جون خالد".

ويقود الفراعنة فنيًا زكريا عبد القادر المدير الفني للمنتخب، فيما يقود البعثة شهاب يحيى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري كرئيس للبعثة.

وكانت شيماء سامي وياسمينا عيسى قد شاركا في بطولة أوغندا الدولية والتي أقيمت خلال الفترة من 13 وحتى 18 سبتمبر الجاري، وحققت شيماء 3 ذهبيات فيما حصدت ياسمينا ذهبية الفردي وبرونزية الزوجي.