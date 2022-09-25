شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يمهل الأندية حتى 15 أكتوبر لسداد مستحقات الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، 15 أكتوبر المقبل آخر موعد للأندية لسداد جميع مطالبات الموسم الجديد المادية والخاصة بتسجيل اللاعبين.

كما أخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الأندية ببدء تسلم نسبة عقود اللاعبين فى الموسم الجديد 2022 / 2023 ، خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل.

كما حدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة فتح فترة القيد الثانية خلال الفترة من 15 إلى 31 يناير المقبل.

واشترط مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على الأندية تسديد كل المديونيات من أجل تسليم اللاعبين بطاقات الموسم الجديد 2022 / 2023.

كما أخطر مسئولو اتحاد الطائرة الأندية بعدم استكمال قوائم الفريق بعد غلق باب القيد إلا فى الفترة الثانية فى شهر يناير المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر جميع الأندية بغلق باب القيد للموسم الجديد على صعيد الممتاز للرجال والسيدات يوم 29 سبتمبر الجارى.