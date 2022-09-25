شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال وسيف تيرى ينتظمان فى تدريبات فاركو الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائي عمرو جمال وسيف تيري فى التدريبات الجماعية لنادى فاركو، عقب العودة من قطر بعد الخضوع للمرحلة النهائية من التأهيل.

وشهدت التدريبات اليوم، الأحد، الظهور الأول للثنائي عمرو جمال وسيف تيري بعد غياب طويل، عقب الخضوع لجراحة الرباط الصليبي.

ويعكف البرتغالي نونو ألميدا المدير الفني لفاركو على تجهيز الثنائي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد من الدوري الممتاز.

يذكر أن السوداني سيف تيري تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي أثناء مباراة منتخب بلاده أمام المغرب بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، بينما تعرض عمرو جمال لإصابة بمواجهة الإسماعيلي بالجولة 12 من الدوري الممتاز الموسم الماضي.