شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال حسين الشحات عن العروض الخارجية للرحيل عن الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم حسين الشحات لاعب الأهلي الجدل الذى أُثير مؤخراً حول مستقبله مع النادي، خاصة بعدما شهدت الفترة الماضية جدلا شديدا حول تلقيه عروضا من أندية خارجية.

وتحدثت بعض التقارير فى وقت سابق عن تفكير الشحات فى الرحيل مع قرب انتهاء عقده، لكن اللاعب نفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً.

وقال الشحات فى تصريحات للموقع الرسمي للأهلي عن العروض الخارجية، إنه لا يوجد لاعب فى الأهلي يتحدث عن امتلاكه عروضا خارجية، وأى لاعب يتلقى اتصالًا من وكيل أو وسيط تكون إجابته واحدة، وهى أن يقوم بعرض الأمر على النادى لأنه صاحب القرار الأول والأخير.

وأكد الشحات أنه يصب كامل تركيزه فى الملعب، ويترك هذه الأمور لمسئولي النادي، خاصة أنه يتمنى الاستمرار مع الأهلى لتحقيق كل البطولات، وأبرزها بطولة كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن بطولتي أفريقيا والدوري تمثلان أهمية كبرى للجميع داخل النادي.

وأضاف الشحات، «شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص الأهلي وأن يستمر بين صفوفه لأطول فترة ممكنة، وقد رأينا جميعًا ما حدث مع وليد سليمان في نهاية مشواره وما وجده من حب وتقدير الجماهير له، وبالمناسبة هو لاعب كبير وقدم الكثير للنادي وما حدث من الجماهير في آخر مباراة بالدوري يليق به، وعلى الصعيد الشخصي تحدثت معه عن إمكانية إعادة التفكير من جديد والاستمرار فى الملاعب لموسم آخر ولكنه كان قد حسم قراره، وأتمنى له كل التوفيق الفترة المقبلة».