شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد قرعة بطولة "خليجي 25" التي يستضيفها العراق خلال عام 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حدد اتحاد كأس الخليج العربي، (الأحد)، موعد قرعة بطولة "خليجي 25" والتي يستضيفها العراق خلال عام 2023.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن مٌسبقا أن النسخة المُقبلة من كأس الخليج العربي ستُقام في مدينة البصرة.

موعد قرعة بطولة "خليجي 25" التي يستضيفها العراق خلال عام 2023



ونشر الاتحاد العراقي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة، أكد خلالها أن قرعة "خليجي 25" ستُقام يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد بدأ في اتخاذ الخطوات الرسمية للتأكد من جاهزية استقبال البصرة للمحفل الخليجي.

وبدأت تلك الخطوات من خلال وفد اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، والذي وصل إلى البصرة خلال وقت سابق، لتفقد المنشآت الخاصة بالبطولة، قبل اعتماد إقامة البطولة هناك.

وتعد هذه المرة الثانية التي يستضيف فيها منتخب العراق بطولة كأس الخليج العربي، بعد الأولى عام 1979 في العاصمة بغداد، والتي تُوج بلقبها

تُقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25 خلال الفترة من 6 إلى 19 يناير/كانون الثاني من العام المقبل، في مدينة البصرة العراقية.

وكان العراق قد حاول استضافة البطولة منذ أكثر من 8 سنوات، إلا أن تلك التطلعات كانت تصطدم بالكثير من العقبات، قبل أن يستضيف البطولة في نسخة 2023.

اعتمد اتحاد كأس الخليج العربي ملعبي البصرة الدولي (سعة 65 ألف متفرج) والميناء (30 ألف متفرج) لإقامة مباريات خليجي 25.

الملعبان يقعان ضمن المدينة الرياضية في البصرة، والتي تضم أيضًا مركزا طبيا متطورًا، ومجموعة فنادق حديثة لإسكان المنتخبات، وملعبًا للتدريب، ومراكز تجارية وترفيهية.

تُوج المنتخب البحريني بلقب النسخة الماضية من كأس الخليج العربي، والتي أقيمت عام 2019 في قطر، وذلك بالفوز على السعودية خلال المباراة النهائية 1-0.

وسجل محمد سعد الرميحي هدف الفوز للبحرين في الدقيقة 69، ليحصد المنتخب أول لقب في تاريخه من البطولة.

يعد المنتخب الكويتي هو الأكثر تتويجا بلقب كأس الخليج العربي بواقع 10 مرات، آخرها في نسخة 2010 عندما فاز على السعودية بهدف نظيف.

ويأتي المنتخب السعودي في وصافة الترتيب بواقع 3 ألقاب، بالتساوي مع قطر والعراق.

حسم جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا، موقفه من قيادة بلاده في منافسات كأس العالم 2022 في قطر، بعد مسيرة محبطة في دوري الأمم الأوروبية.

واعتبر جاريث ساوثجيت نفسه "الشخص المناسب" لقيادة المنتخب في كأس العالم في قطر هذا العام.



وهبطت إنجلترا إلى المستوى الثاني من دوري الأمم بعج 5 مباريات دون انتصار وتتضمن السلسلة هزيمتين من المجر إحداهما بنتيجة 4-0 في ويمبلي وخسارة أخرى من إيطاليا بجانب تعادلين.

وانقلبت الجماهير على ساوثجيت بعد رباعية المجر في يونيو/ حزيران الماضي وواجه صيحات استهجان أيضا من الجماهير الزائرة أثناء تصفيقه لها عقب الهزيمة 1-0 من إيطاليا في ميلانو يوم الجمعة.

وقال ساوثجيت الذي قاد إنجلترا إلى الدور قبل النهائي بكأس العالم 2018 ونهائي بطولة أوروبا 2021: "أعتقد أنني الشخص المناسب لقيادة الفريق في قطر".

وأضاف "أعتقد أن هذا يضمن استقرارا أكبر دون شك ولا أظن أن الأداء (أمام إيطاليا) كان سيئا وأعرف أنني سأتعرض لسخرية بسبب سلسلة الهزائم".

ويرى ساوثجيت أن الخبرة المكتسبة من مواجهة منافسين من الصف الأول في دوري الأمم ستساعد في تخطي التحديات في نهائيات كأس العالم التي تنطلق يوم 20 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتابع: "اللاعبون الشبان بالتحديد الذين خاضوا هذه المباريات تعلموا الكثير ونعرف أننا سنتحسن".

من جانبه، قال هاري كين قائد إنجلترا إنه يتفهم إحباط المشجعين لكنه شدد على عدم وجود حاجة للهلع.

وأضاف مهاجم توتنهام الإنجليزي: "لن نهلع وندرك أننا نريد التحسن، كنت مشجعا لإنجلترا ولا زلت، وأتفهم ذلك".

وأتم "سنخضع لتقييم عما سيحدث في نوفمبر وإذا نجحنا في كأس العالم لست متأكدا من انشغال الجمهور بهذه الفترة السابقة من الصيف".