أزمة سيف الجزيري مع الزمالك.. تضارب اتحاد الكرة يثير الجدل.. والأهلي يتدخل ويهدد.. والمقاولون يعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

أثار الاتحاد المصري لكرة القدم جدلاً واسعاً خلال الأيام القليلى الماضية بسبب التضارب في بياناته الصادرة بشأن مدى قانونية وجود سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك في صفوف فريقه الحالي.

وكان الزمالك قد أعلن عن ضم الجزيري من المقاولون العرب على سبيل الإعارة في يناير 2021، وبعد انتهاء الموسم ذاته قام بتفعيل بند الشراء المنصوص عليه في العقد.

وخلال الفترة التي شهدت تفعيل بند الشراء، كان الزمالك ممنوعًا من القيد بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لوجود مستحقات متأخرة لبعض لاعبيه السابقين.

واندلعت الأزمة بعدما سعى اتحاد بن قردان والإفريقي التونسي للحصول على حقوقه المادية في رعاية اللاعب والتي تبلغ 5% من قيمة المبلغ الذي دفعه الزمالك للمقاولون العرب مقابل ضم اللاعب.

وخلال الفترة التي أعلن خلالها الزمالك ضم الجزيري وتفعيل بند شراءه، كان النادي الأبيض معاقبًا من الفيفا بمنع القيد، ولم يسمح له بضم أي لاعبين جدد.

وتقدم الزمالك بطلب للفيفا للسماح له بقيد الجزيري باعتباره كان ضمن صفوفه قبل صدور العقوبة، وبالفعل أعلن نصر عزام محامي القلعة البيضاء آنذاك عن موافقة فيفا على تسجيل اللاعب.

وخلال تلك الفترة أيضًا كان الزمالك قد تعاقد مع صفقات جديدة لكن لم يستطع قيدها بينها عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة والتونسي حمدي النقاز.

اتحاد الكرة يرد على فيفا

وفوجئ الاتحاد المصري لكرة القدم بخطاب مُرسل إليه من فيفا الذي يطلب منه نسخة عقد انضمام الجزيري للزمالك لوجود مستحقات مالية للأندية التونسية الراعية للاعب وذلك بعد تقدم محامي الإفريقي التونسي سليم بلونصام بشكوى ضد القلعة البيضاء لتهرب مسؤوليها بداعي أن المهاجم التونسي انضم لهم في صفقة انتقال حر.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي السبت، أن عقد إعارة الجزيري من المقاولون إلى الزمالك لم يكن به بند يفيد نية الشراء كما يتردد، وأن اللاعب انتقل للقلعة البيضاء بعد انتهاء الإعارة في صفقة انتقال حر.

وأضاف الاتحاد في بيانه أن المقاولون العرب استغنى عن الجزيري قبل انتقاله إلى القلعة البيضاء ورفع اسمه من القائمة، وبالتالي ضمه الزمالك كلاعب حر.

الأهلي يتدخل

نقل موقع "بطولات" عن مصدر من داخل النادي الأهلي قوله إن مجلس إدارة القلعة الحمراء يدرس التقدم بطلب للجهات الرقابية في الدولة للتحقيق في فساد اتحاد الكرة بأزمة سيف الدين الجزيري لقيده في صفوف ناديه بالمخالفة للوائح والقوانين.

وأوضح المصدر أن الأهلي يستند في الطلب الذي من المفترض أن يتم الكشف عنه خلال الساعات القليلة القادمة على ما ترتب على هذا القيد المخالف ومشاركة اللاعب في العديد من المباريات والبطولات، وهو ما يضفي صفة البطلان على نتائج كل اللقاءات التي شارك فيها الجزيري مع الزمالك.

وفي وقت سابق، تراجع اتحاد الكرة عن بيانه السابق، ليكشف المستند الذي يثبت انضمام الجزيري لصفوف الزمالك بتفعيل بند الشراء مقابل حصول إنبي على 12 مليون جنيه.

موقف نادي المقاولون العرب

من جانبه، خرج رامي ربيع، مدير التعاقدات السابق بنادي المقاولون العرب، عن صمته ليعلق على أزمة قيد الجزيري وانتقاله لصفوف الزمالك خلال الموسم الماضي.

وقال ربيع، في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لو الصفقة انتقال حر إذًا الزمالك والمقاولون واتحاد الكرة في مشكلة بسبب أن الزمالك عنده إيقاف قيد، بخطاب رسمي من فيفا".

وأضاف: "إذًا كيف تم قيد اللاعب في الأبيض لو كانت الصفقة انتقال حر؟، الزمالك استعار سيف الجزيري بنية البيع، 8 ملايين جنيه مقابل سنة إعارة، وأن يدفع 12 مليون جنيه في حالة تفعيل بند الشراء".

وتابع: "الزمالك بعد نهاية الموسم قال أريد تفعيل بند الشراء ودفع الـ12 مليون جنيه، وإداري الزمالك تأخر علينا بسبب أنه استفسر من الاتحاد الدولي عن صحة موقف اللاعب قبل ضمه رسميًا".