شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يحدد 5 أكتوبر موعداً للسفر إلى سيراليون لمواجهة كالون بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، عن موعد سفر فريقه إلى سيراليون استعداداً لمواجهة فريق كالون فى الدور التمهيدي الثاني ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال السقا في تصريحات لـ ”الخليج 365”، "حددنا 5 أكتوبر المقبل للسفر إلى سيراليون والرحلة تستغرق 12 ساعة يتخللها ترانزيت نظراً لطول المسافة، والمباراة ستقام يوم 9 أكتوبر المقبل ولم يتم تحديد موعد مباراة الإياب في القاهرة حتى الآن".

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الأحد الموافق 9 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.