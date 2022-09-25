شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يقود الهجوم والونش فى الدفاع بتشكيل الزمالك المتوقع أمام إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة مهمة أمام إيليكت التشادي، فى لقاء العودة بالدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن مباراة الذهاب أقيمت فى الكاميرون وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين.

ويلتقى الزمالك مع إيليكت التشادى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد عواد في حراسة المرمي، في الدفاع.. محمود الونش، محمد طارق، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، في الوسط.. محمد عبد الغني، محمد أشرف روقا، سيف فاروق جعفر، سيد نيمار، محمود شيكابالا، في الهجوم.. أحمد زيزو.

وحقق الزمالك الفوز فى لقاء الذهاب الذى أقيم فى الكاميرون الأحد الماضي، بهدفين دون رد، أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

يدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.