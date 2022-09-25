شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وملعب مباراة الأهلى واتحاد المنستيرى فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي لخوض أولى مبارياته بالنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقى مع اتحاد المنستيري التونسي بملعب الأخير فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري الأبطال.

وتحدد موعد وملعب هذه المواجهة حيث ستُقام يوم 9 أكتوبر المقبل على ملعب مركب مصطفى بن جنات فى مدينة منستير.

ويعد مركب مصطفى بن جنات هو الملعب الرئيسي لفريق الاتحاد المنستيري، كما سبق له استضافة عدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية 2004، ويسع حوالي 20 ألف متفرج.

وكشف جهاز الكرة بالأهلي عن تلقي النادي خطابا رسميا يؤكد إقامة مباراة الفريقين يوم 9 أكتوبر المقبل.

ويلعب الأهلي مع أسوان مساء اليوم، الأحد، ودياً بإستاد السلام ضمن استعدادات الأحمر للموسم الجديد، وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف الأربعاء الماضي في أولى مباريات الفريق استعداداً لمواجهة بطل تونس في ضربة البداية بدوري الأبطال.