شكرا لقرائتكم خبر عن أشغال بدنية شاقة فى المران الصباحى للإسماعيلى بفرمان جاريدو.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تدريباته الجماعية صباح اليوم، الأحد، على ملعبه الرئيسي بالإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي.

بدأ المران بتدريبات الجري حول الملعب، أعقبها مران بدنى مكثف لرفع المعدلات البدنية لدى اللاعبين.

كما تم تقسيم لاعبي الفريق إلى مجموعات ثم تدريبات على الاستحواذ والتسليم والتسلم في المساحات الضيقة مع التحرك بدون كرة.

وخصص الجهاز الفني للفريق تدريبات على التسديدات والكرات العرضية وسبل ترجمتها إلى أهداف باعتبارها أحد الجمل الخططية التي يرغب الجهاز الفني في تطبيقها وتستهدف هز شباك المنافسين.

واختتم المران بتقسيمة في وسط الملعب وسط حالة من الإصرار والتحفز على اللاعبين سعيًا لنيل ثقة الجهاز الفني بقيادة الأسباني خوان جاريدو.