شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يلقى محاضرة للاعبي الزمالك فى فندق الإقامة قبل لقاء إيليكت التشادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلقى البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، محاضرة فنية لاعبى فريقه فى فندق الإقامة قبل التوجه لاستاد القاهرة لمواجهة إيليكت التشادي.

ومن المقرر أن يتناول لاعبو الزمالك وجبة الغذاء، بعدها يلقى فيريرا محاضرة فنية للاعبين يكشف خلالها طريقة اللعب أمام بطل تشاد والتشكيل الذى سيخوض به اللقاء، وكشف بعض النقاط الفنية التي سيتم اتباعها.

ويلتقي فريق الزمالك مع إيليكت التشادى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق الزمالك الفوز فى لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي، بهدفين دون رد، أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

يدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.

تذاع مباراة الزمالك اليوم أمام بطل تشاد علي قناة اون تايم سبورتس وان.