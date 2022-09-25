شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أوراق رابحة لـ"يد الزمالك" أمام الكويت فى نصف نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير كرة اليد المواجهة المنتظرة بين الزمالك والكويت ، اليوم الأحد، فى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المحدد لها شهر أكتوبر المقبل فى المملكة العربية السعودية.

ويمتلك فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صفوفه عناصر تمكنه من تخطى نصف النهائى من أجل الزحف إلى حصد اللقب ومن ثم التأهل للمونديال.

وتعقد الجماهير آمالا عريضة على أصحاب الخبرات مع الشباب، ومن أبرز هؤلاء أحمد الأحمر وأكرم يسرى والواعد حسن قداح، فضلا عن الوافد الجديد شادى خليل الذى يقدم مستويات طيبة منذ قدومه والحارس كريم هنداوى "كاتونجا".

وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.