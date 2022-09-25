شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رضا رئيساً لبعثة منتخب الطاولة فى بطولة العالم بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسند مسئولو اتحاد تنس الطاولة، برئاسة معتزعاشور، رئاسة بعثة المنتخب المقرر مشاركته فى بطولة العالم التى تقام فى الفترة من 31 سبتمبر حتى 10 أكتوبر المقبل، إلى أحمد رضا عضو مجلس إدارة الاتحاد.

وتغادر بعثة المنتخب رجال وسيدات إلى الصين فى ساعة متأخرة من مساء اليوم للمشاركة فى منافسات بطولة العالم.

وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من، محمد البيلى ومحمد شومان وشادى مجدى بالإضافة إلى يوسف عبد العزيز، وعلى مستوى البنات تشارك دينا مشرف ومريم الهضيبى ويسرا حلمى وهنا جودة .

وتأتى المشاركة فى البطولة بعدما توج المنتنخب بالميداليات الذهبية والفضية فى منافسات البطولة الأفريقية التى أقيمت فى الجزائر مؤخرا، وحقق خلالها اللاعبون 14 ميدالية متنوعة.