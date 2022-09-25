شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأولمبية الدولية يكشف موقف الاسكواش من الانضمام إلى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن انضمام أى لعبة لدورة الألعاب الأولمبية أمر ليس سهلا، نظراً لوجود اهتمامات برياضات مختلفة فى جميع أنحاء العالم.

وقال توماس باخ، فى تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت، "البرنامج الأولمبي صعب جداً لأن هناك العديد من الاهتمامات المختلفة بكل الرياضات فى جميع أنحاء العالم، ونحاول تحقيق التوازن بين كل هذه الاهتمامات وإمكانية تنفيذ الألعاب الأولمبية".

وأضاف باخ، "وضعنا سقفا لـ 10 آلاف و500 لاعب أولمبى على مدار الدورات السابقة وسنرى الرياضات الأفضل والتى تحظى باهتمامات أكبر فى جميع أنحاء العالم، وهذا ليس بالشىء السهل".

واصل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، "أعطينا اللجان المنظمة حق الاقتراح من وجهة نظرها ما هى الرياضات التي يمكن إضافتها إلى الأولمبياد والاسكواش حاليا فى إطار المناقشات فى دورة لوس أنجلوس 2028، وننتظر قرار اللجنة المنظمة.