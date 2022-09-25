شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسعى لتسويق التونسى هيثم العيونى خلال الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف كامل أبو علي رئيس، مجلس إدارة النادي المصري، ياسر يحيى عضو مجلس الإدارة والمسؤول عن ملف التعاقدات، بالبدء فى تسويق اللاعب التونسي هيثم العيوني، مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد خروج اللاعب من الحسابات الفنية لإيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري.

وضم النادي البورسعيدي ثنائي دفاعي جديد هما عماد الدين بوبكر ومحمد دبش، ومن المقرر أن يبحث المصري عن عرض جيد لبيع لعيوني أو إنهاء التعاقد معه بالتراضي في حالة تعذر وجود عرض مناسب.

من ناحية أخرى، ينتظر النيجيري أنتوني أُكبوتو، لاعب المصري الجديد، تأشيرة الدخول إلى مصر من أجل الانتظام فى معسكر الفريق البورسعيدي استعدادا للموسم الجديد، ومن المقرر أن يحصل اللاعب على التأشيرة خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل نقل معسكر الفريق إلى الأسكندرية، حيث يرغب إيهاب جلال في الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة خلال الفترة المقبلة، في الفترة الثانية من الإعداد.

واتفق مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو على، مع هيئة قناة السويس على استضافة مباريات المصري بالموسم المقبل 2023/2022، باستاد هيئة قناة السويس بالقرية الأولمبية للهيئة، والتي شرفها بالافتتاح قبل نحو أسبوعين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قام كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري بالتوقيع على التعاقد مع خالد طه رئيس العلاقات الخارجية بهيئة قناة السويس.

من جهته وجه كامل أبو علي الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على مجهوداته الكبيرة فى إتمام هذا الاتفاق الذى أدخل السعادة على قلوب مشجعي المصري، مشيدًا بالإمكانيات العظيمة للقرية الأوليمبية التابعة لهيئة قناة السويس والتي تم تأسيسها بسواعد مصرية في إنجاز يحسب للفريق أسامة ربيع رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس ذلك الشريان الحيوي الذي يخدم العالم أجمع.