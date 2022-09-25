مدرب فرنسا يوضح موقف ديمبلي من مواجهة الدنمارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يغيب عثمان ديمبلي، جناح منتخب فرنسا، عن فريقه في مباراة الدنمارك المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في دوري الأمم الأوروبية، لعدم الجاهزية.

ويحل منتخب فرنسا ضيفًا على نظيره الدنماركي عند الساعة 08:45 على ملعب "باركن ستاديون" ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

ويحتل المنتخب الفرنسي، الذي فاز يوم الخميس الماضي على النمسا بثنائية، المركز الثالث في المجموعة الأولى من المستوى الأول برصيد 5 نقاط.

وسينهي منتخب فرنسا دور المجموعات في نفس مركزه بغض النظر عن نتيجة مباراة اليوم، إذ يأتي منتخب الدنمارك في المركز الثاني بـ9 نقاط.

لكن المنتخب الدنماركي يسعى لتحقيق الفوز أمام فرنسا على أمل تعثر، منتخب كرواتيا، صاحب الصدارة، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

وقال ديديه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن ديمبلي سيغيب عن مباراة الدنمارك، بسبب عدم اكتمال جاهزيته، مشيرًا إلى أن اللاعب تدرب بمفرده.

وتعرض عدد من لاعبي برشلونة لإصابات خلال فترة التوقف الدولي، حيث يفتقد البارسا كل من جوليس كوندي، ورونالد أراوخو، وممفيس ديباي، إضافة إلى غياب فرينكي دي يونج.