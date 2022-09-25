أسينسيو يتساوى مع دي بروين في رقم مميز بتاريخ دوري الأمم الأوروبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

عادل ماركو أسينسيو، لاعب منتخب إسبانيا، رقم كيفين دي بروين، نجم المنتخب البلجيكي، كأكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وصنع أسينسيو هدفًا لجوردي ألبا في مرمى سويسرا مساء أمس السبت ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة، لكن المنتخب الإسباني خسر المباراة بنتيجة 1-2.

وتعتبر التمريرة الحاسمة التي قدمها أسينسيو لألبا السابعة في تاريخ نجم ريال مدريد في البطولة القارية.

ويحتل أسينسيو ودي بروين صدارة قائمة أكثر صانعي الأهداف في دوري الأمم برصيد 7 تمريرات حاسمة لكل منهما، حسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات.

ويأتي برناردو سيلفا، نجم منتخب البرتغال، في المركز الثاني بـ6 تمريرات حاسمة، بعدما فشل في زيادة رصيده خلال مباراة منتخب بلاده أمس ضد التشيك، رغم الفوز برباعية نظيفة.