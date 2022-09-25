لاعب الاتحاد السكندري: الزمالك فاوضني للانتقال إليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف مروان عطية، لاعب وسط الاتحاد السكندري، أن الزمالك أراد ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن النادي الساحلي تمسك بخدماته.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قال في وقت سابق إنه طلب الحصول على خدمات أحد لاعبي الاتحاد السكندري، لكن إدارة النادي رفضت.

وانتقد منصور وقتها موقف الاتحاد، كون الزمالك وافق في فترات سابقة على رحيل أكثر من لاعب إلى "زعيم الثغر".

من جانبه، قال مروان عطية، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد "أمير مرتضى منصور اتصل بي وقال لي إن الزمالك يريد ضمي، وإن فيريرا معجب بقدراتي".

وأضاف صاحب الـ24 عامًا "قلت لأمير مرتضى إن أهم شيء هو موافقة الاتحاد على رحيلي، لا أريد أن أرحل بشكل يُغضب النادي أو الجماهير".

وتابع "تحدثت مع محمد مصيلحي (رئيس الاتحاد) وأبلغته برغبة الزمالك في ضمي، لكنه أكد لي أن الاتحاد يحتاج لخدماتي هذا الموسم، فقلت له "أنا تحت أمر النادي".

واختتم لاعب الوسط المدافع "مسؤولو الزمالك تحدثوا مع إدارة الاتحاد بشأني، لكن مصيلحي أغلق الباب، وهذا أمر يسعدني كثيرًا ويزيد قيمتي، فأنا في نادٍ جماهيري".

ولعب مروان عطية مع الاتحاد 33 مباراة في الدوري المصري خلال الموسم الماضي، لم يسجل أي هدف، لكنه قدم 3 تمريرات حاسمة.