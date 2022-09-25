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تشكيل الزمالك المتوقع.. شيكا وأوباما وزيزو في المقدمة بمواجهة إليكت

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محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة فريق إليكت سبورت التشادي في الثامنة من مساء اليوم، بإياب دور الـ64 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، في مباراة تقام على ستاد القاهرة الدولي، وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

وكان الزمالك قد فاز بهدفين دون رد على الفريق التشادي في مبارة الذهاب، ليدخل مباراة الليلة دون ضغوطات كبيرة، حتى مع وجود أزمة بالقائمة وغياب عدد كبير من لاعبي الفريق الأبيض.

ويقود المباراة طاقم تحكيمي ليبي بقيادة أحمد عبدالرازق ويساعده عيسى عطية ووحيد الجهاوي، إلى جانب عبدالواحد حرويده حكمًا رابعًا، وتقام المباراة بدون تقنية حكم الفيديو المساعد.

من جانبه، يفكر المدير الفني البرتغالي للزمالك، جيسفالدو فيريرا، خوض المباراة في ظل الغيابات بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عبدالله جمعة، محمد عبدالشافي، محمد عبد الغني، محمود حمدي الونش، .

خط الوسط: محمد أشرف روقا، يوسف أوباما ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أحمد السيد زيزو.

وفي الهجوم: يوسف أسامة نبيه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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