مدرب ليبيريا: محمد صلاح من أفضل اللاعبين في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

كشف توماس كوجو، مدرب منتخب ليبيريا، وجود 3 لاعبين مصابين في تشكيلة الفريق، قبل مواجهة منتخب مصر الودية، مشيرًا إلى أن الفراعنة من أفضل المنتخبات الأفريقية في الوقت الحالي.

ويلتقي منتخب مصر نظيره الليبيري مساء بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب "الإسكندرية" في مباراة ودية دولية، ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وقال كوجو، في تصريحات لقناة "الحياة"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "لسوء الحظ تعرض 3 لاعبين من الفريق للإصابة، لكن هذا ليس عذرًا، نقوم بإعداد برنامج تأهيلي لمحاولة لحاقهم بمباراة مصر، وفي حال لم يلحقوا بالمباراة سنجهز البدلاء".

وأضاف كوجو "مباراة منتخب مصر مهمة، وكل لاعب يسعى لإظهار قدراته البدنية والفنية، وبالتالي سنحاول تقديم أقصى ما لدينا".

وتابع "سنلعب بطريقة متوازنة في مباراة مصر، نسعى لتقديم أداء جيد أولا، وسنحاول الاستفادة من قدرات اللاعبين، ثم سنفكر في تحقيق الفوز، المباراة ليست سهلة".

وأكمل "خطورة منتخب مصر لا تكمن في لاعب بعينه، لكن الفريق متميز وله تاريخ كبير، وهو أحد أفضل المنتخبات في أفريقيا، الكرة المصرية بها عدد من اللاعبين المميزين بمستوى عالٍ".

واختتم مدرب ليبيريا تصريحاته بالقول "محمد صلاح هو أحد أفضل لاعبي العالم، ونحن نعرف ذلك جيدًا، ونحترمه".