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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحتضن ملعب كارديف سيتي مباراة بين منتخبي ويلز وبولندا، في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة ويلز وبولندا في دوري الأمم الأوروبية

ويخوض المنتخبان البولندي والويلزي منافسات النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية، ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول مع كل من هولندا.

ونستعرض من خلال هذا التقرير، موعد مباراة ويلز وبولندا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة.



موعد مباراة ويلز وبولندا في دوري الأمم الأوروبية هو يوم الأحد 25 سبتمبر/ أيلول 2022.

وتنطلق المباراة في تمام 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.



لم تحصل أي قناة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على حقوق نقل مباريات دوري الأمم الأوروبية في نسختها الحالية.

ويمكن متابعة البث المباشر لمباراة ويلز وبولندا في دوري الأمم الأوروبية عبر الموقع الرسمي الخاص بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

نتيجة مباراة ويلز وبولندا في الدور الأول انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.



وفي سياق منفصل أصبح الدوري الإماراتي وجهة مفضلة لنجوم كرة القدم العالمية في الفترة الأخيرة، بعدما نجحت أندية دوري أدنوك في اجتذاب عدد من النجوم.

وكان النجم المغربي عادل تاعرابت أحدث النجوم العالميين المنضمين إلى الدوري الإماراتي، بعدما أعلن نادي النصر، السبت، تعاقده مع اللاعب في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع فريق بنفيكا البرتغالي.



المغربي تاعرابت هو لاعب سابق لعدد من أكبر أندية أوروبا، مثل توتنهام هوتسبير وكوينز بارك رينجرز وفولهام في إنجلترا، بالإضافة لبطل أوروبا السابق ميلان الإيطالي.

انضمام تاعرابت إلى النصر جاء بعد انتقال كم كبير من اللاعبين القادمين من دوريات أوروبا الكبرى لفرق دوري أدنوك الإماراتي هذا الصيف.

ضم نادي العين الإماراتي أحد اللاعبين المتألقين في الملاعب الأوروبية لسنوات، وهو الأوكراني أندريه يارمولينكو، المهاجم السابق لوست هام يونايتد الإنجليزي.

يارمولينكو انضم إلى العين في صفقة انتقال حر هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع "الهامرز"، وهو لاعب سابق لبروسيا دورتموند الألماني.

وفي الإطار نفسه، انضم الأرجنتيني ماتياس بالاسيوس من بازل السويسري للعين بعقد يمتد لـ4 سنوات لدعم الفريق في خط الوسط.

فريق الشارقة من جانبه نجح في ضم مجموعة من أهم النجوم الأوروبيين إلى صفوفه خلال صيف 2022، أبرزهم المدافع اليوناني كوستاس مانولاس لاعب نابولي وروما الإيطاليين السابق، وصاحب هدف إقصاء برشلونة الإسباني من دوري أبطال أوروبا 2018 في ربع النهائي.

مانولاس قضى 8 مواسم في الدوري الإيطالي واختير ضمن فريق العقد 2010-2020 في روما، وحقق لقب كأس إيطاليا مع نابولي في 2020.

من الأسماء اللامعة التي ضمها الشارقة كذلك باكو ألكاسير، لاعب برشلونة وبروسيا دورتموند وفياريال السابق، والذي مثل منتخب إسبانيا في 19 لقاء دوليا.

ألكاسير كان المهاجم الأول لمنتخب إسبانيا في وقت ما، وتُوج مع برشلونة بالدوري وكأس الملك، ومع دورتموند بكأس ألمانيا، والعام الماضي فاز مع فياريال بالدوري الأوروبي.

ثالث الأسماء العالمية كان لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش، الذي لعب لفرق ليون الفرنسي وروما ويوفنتوس في إيطاليا، بالإضافة إلى برشلونة الإسباني.

وتُوج بيانيتش 4 مرات بلقب الدوري الإيطالي، ومرتين بكأس إيطاليا، ووصيف دوري أبطال أوروبا 2017 مع يوفنتوس، كما فاز مع برشلونة بكأس ملك إسبانيا.

فريق الوحدة من جانبه تعاقد مع لاعب الوسط البرتغالي أدريان سيلفا الذي سبق له اللعب في ليستر سيتي الإنجليزي وسامبدوريا الإيطالي وسبورتنج لشبونة البرتغالي وموناكو الفرنسي.

كما تعاقد نادي دبا الفجيرة هذا الصيف مع الهولندي جوي سليجرز، لاعب إيندهوفين وفينورد الهولنديين السابق، كما مثل عددا من كبرى الفرق الهولندية منذ 2013 وحتى 2022.

نادي اتحاد كلباء من جانبه نجح في التعاقد مع دانييل بيسا، لاعب وسط جنوى وفيرونا الإيطاليين السابق، وأحد أبناء أكاديمية نادي إنتر ميلان الإيطالي، لكنه لم يلعب مع الفريق الأول.