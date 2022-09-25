الزمالك يواجه إليكت سبورت وقمة بين هولندا وبلجيكا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الأحد، الموافق 25-9-2022، عدد من المباريات الهامة في بطولة دوري الأمم الأوروبية، ومباريات ودية للأندية والمنتخبات، بالإضافة إلى مواجهة في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره إليكت سبورت، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب مباريات الدور التمهيدي الأول للبطولة الإفريقية.

وكان الزمالك قد فاز على إليكت سبورت بهدفين دون رد في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

وتُلعب عدة مواجهات في الجولة السادسة ببطولة دوري الأمم الأوروبية، أبرزها مواجهة فرنسا والدنمارك وقمة هولندا وبلجيكا.

ونستعرض لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

دوري أبطال إفريقيا

الزمالك ضد إليكت سبورت وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على قناة Ontime sports 1

مباريات ودية للأندية

الأهلي ضد أسوان وتنطلق المباراة في تمام 4 عصرًا بتوقيت القاهرة، 5 مساءً بتوقيت السعودية.

مباريات ودية للمنتخبات

النيجر ضد ليبيريا وتنطلق المباراة في تمام 12:30 ظهرًا بتوقيت القاهرة، 1:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ماليزيا ضد اجيكستان وتنطلق المباراة في تمام 3:30 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:30 مساءً بتوقيت السعودية.

دوري الأمم الأوروبية

أندورا ضد لاتفيا وتُذاع على Sport TV1 Portugal

مولدوفا ضد ليشتنشتاين وتُذاع على Sport TV2 Portugal

وتنطلق المباراتان في تمام 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4 عصرًا بتوقيت السعودية.

إذربيجان ضد كازاخستان وتُذاع على Uefa.tv

سلوفاكيا ضد روسيا البيضاء وتُذاع على Uefa.tv

وتنطلق المباراتان في تمام 6 مساءً بتوقيت القاهرة، 7 مساءً بتوقيت السعودية.

النمسا ضد كرواتيا وتُذاع على Sport TV3 Portugal

الدانمارك ضد فرنسا وتُذاع على Sport TV2 Portugal

هولندا ضد بلجيكا وتُذاع على Sport TV1 Portugal

ويلز ضد بولندا وتُذاع على Sport TV5 Portugal

جزر فاروه ضد تركيا وتُذاع على Uefa.tv

لوكسمبرج ضد يتوانيا وتُذاع على Uefa.tv

وتنطلق جميع المباريات في تمام 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 مساءً بتوقيت السعودية.