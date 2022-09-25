شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد 3 مُصابين قبل ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الكرة بالنادي الأهلي أكثر من لاعب مُصاب الفترة الماضية بعدما تماثل هؤلاء اللاعبون للشفاء وباتوا جاهزين للمشاركة فى مباريات الفريق.

وغاب ثلاثي الأهلي محمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا عن مباريات الأهلي الأخيرة من الموسم المنقضي بسبب الإصابات المختلفة، وإن كانت مدة غياب كوكا هي الأطول.

وشارك الثلاثي في تدريبات الأهلي الجماعية الأخيرة وباتوا جاهزين للمشاركة مع الأحمر في المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعداداً للموسم الجديد حيث يلعب الأهلي مع أسوان مساء اليوم، الأحد، ودياً باستاد السلام.

وفاز الأهلي على بتروجت بخمسة أهداف لهدف الأربعاء الماضي في أولى مباريات الأحمر استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد المنستيري، فى المباراة المقرر إقامتها 9 أكتوبر المقبل فى تونس، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.