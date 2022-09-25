شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحسم الزمالك بطاقة التأهل لدور الـ32 الأفريقى أمام إيليكت التشادى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم الأحد، فريق إيليكت التشادى باستاد القاهرة الدولي، فى إياب دور الـ64 التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا. وفاز الزمالك فى لقاء الذهاب الذى أقيم بالكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد، أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

ويدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.

ويحتاج الزمالك للفوز بأى نتيجة أو التعادل بأى نتيجة أو الخسارة بهدف وحيد لضمان التأهل لدور الـ32 بدورى الأبطال الأفريقى.