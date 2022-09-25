شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لشرح الأخطاء على هامش مران فيوتشر استعداداً للكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه حرص عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، على التواجد فى مران الفريق، لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الفوز فى اللقاء المقبل.
ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الجمعة 7 أكتوبر المقبل.
ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.
تسيطر حالة من الغموض على مصير ثنائي فيوتشر، محمود عبد الرحيم جنش، وأحمد رفعت، بعدما قررت إدارة النادي إيقاف كلا اللاعبين إلى أجل غير مسمى، مع تغريمهما مالياً بغرامة كبيرة، على أثر المشادة التي دخل فيها الثنائي عقب مواجهة الذهاب أمام بول الأوغندي في الدور التمهيدي الأول بكأس الكونفدرالية.