شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لشرح الأخطاء على هامش مران فيوتشر استعداداً للكونفدرالية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد على ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، جلسة فنية قبل انطلاق مران الفريق استعداداً لاستكمال منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، وخلال الجلسة حرص شرح ماهر الأخطاء التي يجب على لاعبي فيوتشر تجنبها قبل اللقاء المرتقب، كما منح اللاعبين بعض التوجيهات الفنية.

من جانبه حرص عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتشر، على التواجد فى مران الفريق، لدعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الفوز فى اللقاء المقبل.

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.