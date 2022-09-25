شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يجتمع مع صالح جمعة فى الإسماعيلى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على عقد جلسة مع صالح جمعة الوافد الجديد للدراويش على هامش التدريبات الأخيرة.

ويتطلع مدرب الدراويش لعقد عدة جلسات تحفيزية مع لاعبيه فى الوقت الحالي، وكانت البداية مع عمر الوحش قائد الفريق وعرض عليه برنامجه اليومي بالإضافة إلى منحه تعليمات ومهام خاصة.

وكان جاريدو قد تولي مهمة الإدارة الفنية للإسماعيلي بشكل رسمى لاستكمال فترة إعداد الفريق للموسم الكروي الجديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.