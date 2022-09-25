يحيى حامد ينتظم فى تدريبات الطلائع استعداداً للموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - انتظم يحيى حامد، الوافد الجديد لنادى طلائع الجيش، فى تدريبات فريقه استعداداً للموسم الجديد، بعدما أعلن نادى الطلائع تعاقده مع لاعب غزل المحلة السابق لمدة ثلاثة مواسم، ووقع اللاعب على العقد فى حضور العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسرى عرفان المدير الإداري.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الأهلى ودياً 29 سبتمبر الجارى ضمن برنامج الاستعداد لانطلاق بطولة الدوري المقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

من جهته عقد علاء عبد العال، المدير الفني لطلائع الجيش، اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان فى التشكيل الأساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد، وتعاقد طلائع الجيش مع 11 صفقة جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر - محمد سمير - أحمد متعب – يحيى حامد ".

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي فى المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24.