شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الأرثوذكسى الأردنى غدا فى ربع نهائى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سيدات سلة سموحة فى التأهل لربع نهائى البطولة العربية التى تقام بتونس وتستمر حتى 28 سبتمبر الجارى، بعد تحقيق العلامة الكاملة والفوز فى كل المباريات التى تم خوضها فى الدور التمهيدى.

ومن المقرر أن يلتقى سموحة مع الأرثوذكسى الأردنى فى ربع نهائى البطولة العربية، غدا الاثنين، حيث جاءت مباريات الدور ربع النهائى فى البطولة كالتالى ..

سموحة والأرثوذكسى الأردنى

كوسيدار الجزائرى وشباب الفحيص الأردنى

بيروت اللبنانى والشارقة الإماراتى

الأمل التونسى والثورة السورى

وكان سموحة قد تغلب على كل من الشارقة الإماراتى ، و الأمل الرياضى التونسى ، وشباب الفحيص الأردنى ، ومقديشيو سيتى، المدينة السطافية .

وتضم قائمة سيدات نادي سموحة في البطولة كلاً من ريم أسامة، آية فتح الله، مي حلوة، سما السيد، حنين أحمد، جنا مصطفى، ملك سامي، حبيبة لطفى، ملك عبدالقادر، إنجي صلاح، رنا حسن، والمحترفة الأمريكية شي كيلي ، وسييرا.

ويشارك في المجموعة الأولى كل من: الأمل الرياضي – الشارقة الرياضي – المدينة السطافية – شباب الفحيص – مقديشيو سيتي – سموحة.

فيما تضم المجموعة الثانية كلا من: بيروت اللبناني – الثورة السوري – الأرثوذكسي الأردني – الهلال الرياضي – كوسيدار الجزائري.