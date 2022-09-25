شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على مشاركة برونو سافيو فى ودية الأهلى مع أسوان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر على مشاركة لاعبه البرازيلي برونو سافيو فى ودية أسوان، بعدما غاب اللاعب عن ودية بتروجت بعد حصوله على ‏راحة وفقًا لرؤية الجهاز الطبي، وبالتنسيق مع الجهاز الفني بسبب إجهاد بسيط ‏للاعب نتيجة مشاركته فى عدد من المباريات قبل وصوله إلى القاهرة، ومشاركته فى فترة ‏الإعداد التى اشتملت على تدريبات على فترتين.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، قد أعلن انضمام البرازيلى برونو سافيو، ‏لاعب نادى بوليفار البوليفى إلى صفوف الأهلى لمدة ثلاثة مواسم، مع أحقية الأهلى ‏فى تمديد التعاقد لموسم رابع، بعد إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار.

ويخوض فريق الأهلي ثانى تجاربه الودية اليوم، الأحد، عندما يلتقي أسوان باستاد الأهلى والسلام، ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني بقيادة السويسرى مارسيل كولر للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التي عكف على تطبيقها خلال الفترة الماضية منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 سبتمبر الجاري.

ويخطط مارسيل كولر لإشراك مجموعة من اللاعبين في ودية أسوان اليوم، من أجل الاطمئنان على مستواهم البدني، على أن يشرك البعض الآخر في مباراته الودية المقبلة ضد طلائع الجيش المقرر لها 29 من شهر سبتمبر الجارى، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.