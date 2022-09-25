أحمد سليمان يتحدث عن ترشحه لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد اللواء أحمد سليمان، مدرب حراس منتخب مصر السابق، أن سعر اللاعب ارتفع كثيرًا بعد دخول بيراميدز، وأصبح مبالغ فيه بشكل لم نتوقعه.

وقال سليمان، خلال حواره مع الإعلمي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المُذاع عبر فضائية "النهار"،: "لازم قانون الرياضة يعالج الموضوع، ويربط الميزانيات بمجالس الإدارة، بحيث لا تتعدى الميزانية الدخل".

وأضاف: "في عام 2014، فريق الزمالك كله الذي فاز بالدوري، 16 لاعبا كانوا بـ25 مليون جنيه، أما اليوم اللاعب الواحد لو أخذ 25 مليون جنيه في السنة يزعل"، مطالباً ربط الأندية بالميزانيات لتحجيم الأندية الاستثمارية بميزانيتها.

وأعلن سليمان أنه سيترشح لرئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة، معقباً: "خدت 17 ألف صوت وأنا قاعد في البيت، وبقى عندي خبرة".

كما علّق سليمان على زيارة توماس باخ، رئيس اللجنة الأوليمبية الدولية، لمصر وتفقده لمدينة مصر للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قال: "شهادة ثقة في مصر وإمكانياتها".

وأكد: "مصر تستطيع استضافة دورة الألعاب الأولمبية في 2036، وأتمنى عرض الملف بشكل محترم وكامل، مع وجود دعاية جيدة للملف المصري، لأن لدينا تجربة صعبة في ملف كأس العالم، والتي فازت بها جنوب إفريقيا"، مشيراً: "مصر من الرواد في كل المجالات الرياضية، والعالم كله يعرف عراقة الدولة المصرية في إفريقيا والشرق الأوسط، وهناك شهادة ثقة في إمكانيات الدولة وبنيتها التحتية".