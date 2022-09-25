رسميًا.. ناد سعودي يعلن تعاقده مع بيتسو موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن النادي الأهلي، أحد أندية دوري الدرجة الأولى في السعودية، تعاقده مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، كتب الأهلي السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "بيتسو موسيماني مدربًا للفريق، أهلا بك".

ولم يكشف الأهلي السعودي في بيانه المقتضب عن تفاصيل أو مدة التعاقد مع المدرب الجنوب أفريقي صاحب الـ58 عامًا.

وكان أهلي جدة قد قرر فسخ تعاقده مع الأوروجوياني روبرت سيبولدي في بداية الموسم الجاري، فيما تولى يوسف عنبر مهمة قيادة الفريق بصفة مؤقتة.

وحصل موسيماني على فترة راحة من التدريب منذ فسخ تعاقده مع الأهلي في يونيو الماضي، فيما ارتبط اسمه بعدة أندية عربية وأفريقية، آخرها الرجاء المغربي، قبل أن يتعاقد النادي البيضاوي مع التونسي منذر الكبير.

وتولى المدرب الجنوب إفريقي قيادة الأهلي خلال الفترة من أكتوبر 2020 حتى يونيو 2022، وحقق معه عدة ألقاب محلية وأفريقية، فضلًا عن حصد الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين.

وهبط الأهلي السعودي إلى دوري الدرجة الأولى بعدما احتل المركز الـ15 وقبل الأخير في الموسم الماضي من دوري المحترفين.

ويحتل الأهلي السعودي المركز السابع في دوري يلو السعودي برصيد 8 نقاط بعد انقضاء 5 جولات على بداية الموسم، فيما يتصدر الأخدود جدول الترتيب بـ12 نقطة.

وفاز الأهلي في مباراتين فقط منذ بداية الموسم، بينما تعادل في مباراتين وخسر مرة واحدة.