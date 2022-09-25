شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادى اليوم فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مباراة مهمة أمام إيليكت التشادي، فى لقاء العودة بالدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، لاسيما أن مباراة الذهاب التى أقيمت فى الكاميرون انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين.





موعد مباراة الزمالك وإيليكت التشادييلتقى فريق الزمالك مع إيليكت التشادى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





نتيجة مباراة الذهاب بين الزمالك وإيليكت التشاديوحقق الزمالك الفوز فى لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي، بهدفين دون رد، أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

طاقم حكام مباراة الزمالك وايليكت التشادييدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.