شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات مكثفة على فترتين فى معسكر المصرى استعدادا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري، جرعة التدريبات اليومية للاعبي الفريق، لتقام على فترتين، واحدة صباحية وأخرى مسائية، بالإضافة إلى تدريبات الجيم، وذلك في إطار استعدادات النادي المصري للموسم الجديد، ويستهدف مدرب المصري رفع اللياقة البدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق الدوري القادم المقرر بدايته 16 أكتوبر المقبل.

من جانبه، حرص رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، على حضور جانباً من التدريبات لتحفيز اللاعبين.



التدريبات الصباحية (2)



التدريبات الصباحية (3)



التدريبات الصباحية (4)



التدريبات المسائية (1)



التدريبات المسائية (2)



التدريبات المسائية (3)



الشيخ



تدريبات بدنية



جانب من التدريبات (1)



جانب من التدريبات (2)



جانب من التدريبات (3)



جلسة فنية قبل المران



حسين السيد



رجب عبد القادر



عبد الرحيم دغموم



عنتر

جدير بالذكر أن النادي المصري استغنى عن 12 لاعباً قبل الاستعداد للموسم الجديد وهم: حسين رجب ومصطفى سلطان وأوستين أموتو وهيثم العيونى وأحمد شوشة، احمد حمودى، حجاج عويس، اسلام جمال، محمد جابر، محمد بلح، كازادي كاسينجو وإسلام صلاح.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.