شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 6 مواجهات جمعت مصر وليبريا قبل الصدام الودى.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباراة مصر وليبيريا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 27 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وحقق منتخب مصر فوزًا كبيرًا على النيجر بثلاثية دون رد فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين، على استاد الإسكندرية، فى إطار الاستعداد لاستئناف التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائية بطولة الأمم بكوت ديفوار مطلع العام بعد المقبل.

سجل ثلاثية المنتخب محمد صلاح فى الدقيقة 42 ثم سجل مصطفى محمد الهدف الثانى بالدقيقة 55، وأكمل صلاح الثلاثية من ضربة جزاء فى الدقيقة 67.

وجاء تشكيل منتخب مصر فى أول ظهور للبرتغإلى فيتوريا كالتالي: "حراسة المرمى: محمد الشنأوي، ورباعى الدفاع عمر جابر وأحمد حجازى ومحمود حمدى الونش ومحمد حمدي، وفى الوسط طارق حامد ومحمود حماده واحمد سيد زيزو، وثلاثى الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد.

مباراة مصر وليبيريا تحمل الرقم 7 فى تاريخ مواجهات المنتخبين التى بدأت قبل أكثر من 33 عاماً وشهدت تكافؤا واضحا رغم فارق التاريخ والحاضر بينهما، وحقق الفراعنة أربعة انتصارات مقابل فوزين لمنتخب ليبريا بينما يتفوق المنتخب الوطنى فى عدد الأهداف بتسجيل 9 أهداف مقابل هدفين فقط لبلد "الملك" جورج ويا اللاعب الأفريقى الوحيد الذي توج بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم عام 1995.

1 – فاز منتخب مصر (2 – 0) بتوقيع علاء ميهوب ومحمد رمضان في مستهل مشواره بمرحلة المجموعات في تصفيات كأس العالم 1990 وأقيم اللقاء على ملعب القاهرة الدولي في 6 يناير1989.

2 – تفوق منتخب ليبيريا في اللقاء الثاني بالعاصمة مونروفيا (1 – 0) بتوقيع جيمس ديبا بتاريخ 25 يونيو1989.

3 – فازت منتخب ليبيريا مجدداً (1 – 0) بتوقيع نجمه الفذ جورج ويا بالعاصمة الغانية أكرا في تصفيات مونديال 1998 وأقيم اللقاء بتاريخ 6 أبريل 1997.

4 – حقق منتخب مصر فوز كبير في نفس التصفيات (5 – 0) بالقاهرة وسجل له هادي خشبة وهشام حنفي وعبد الستار صبري وحازم إمام وسمير كمونة وأقيم اللقاء في 17 أغسطس 1997 ، ورغم الفارق الزمني الكبير نسبياً بين لقاءى 1989 و1997، جاءت كل المواجهات بين الطرفين فى تصفيات كأس العالم، وقاد المدرب التاريخي للمنتخب الوطنى محمود الجوهرى مصر فيها جميعاً.

5_ والتقى منتخب مصر مع ليبريا في عهد حسام البدري، يوم 7 نوفمبر 2019، وفاز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي، وكانت تلك المباراة تمثل البروفة الأخيرة للفراعنة، قبل أول مواجهة رسمية في عهد البدري أمام كينيا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

6_ فاز منتخب مصر على منافسه ليبيريا وديا بهدفين دون رد في أخر مباراة بينهم والتى أقيمت ملعب برج العرب استعدادا لخوض التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 ، سجل هدفا المباراة محمد شريف في الدقيقتين 58 و66 ، وشهدت المباراة الظهور الأول للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر كارلوس كيروش الذي تولى المهمة خلفا لحسام البدري.