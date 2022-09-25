شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والكويت الكويتى فى نصف نهائى البطولة العربية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق كرة اليد بنادى الزمالك، اليوم الأحد، لقاء هام مع الكويت فى نصف نهائى البطولة العربية للأندية المقامة فى تونس، والمؤهلة إلى كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المحدد لها شهر أكتوبر المقبل فى المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الزمالك والكويت الكويتى تقام مباراة الزمالك و الكويت الكويتى فى نصف نهائى البطولة العربية لليد فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.

وفى مشواره إلى قبل النهائى، فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس وفاز بأولى مواجهاته على الترجي التونسى بنتيجة 28/32، وفى آخر لقاءاته على مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 .

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.