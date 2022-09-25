الإسماعيلى يفاضل بين عامر عامر والغرباوى قبل غلق باب القيد الصيفى

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل مسئولو النادى الإسماعيلى بين الثنائى عامر عامر حارس مرمى سيراميكا ومحمود الغرباوى حارس مرمى الجونة للتعاقد مع أحدهم قبل غلق باب القيد الصيفى، ويرغب مسئولو القلعة الصفراء في تدعيم مركز حراسة المرمى بحارس متميز يستطيع تقديم إضافة فنية بجانب الثنائى محمد فوزي وأحمد عادل عبد المنعم بالإضافة للصاعد كمال السيد.

وانتهت إعارة الحارس عمر رضوان مع الإسماعيلى بنهاية الموسم الماضى وعاد لصفوف الطلائع استعداداً للموسم الجديد.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أبرم 11 صفقة سعيًا لتصحيح المسار وإعادة الفريق لموقعه الطبيعي بين الكبار، وذلك بعد ضم الغاني ياو أنور والإيفوارى عبد القادر كوليبالي والتوانسة حمدى النقاز ونور الزمان الزمورى وفراس شواط وباسم مرسي ومحمود الشبراوي وصالح جمعة وأحمد محسن ومحمد حسن، بالإضافة إلى استعارة كريم عرفات.