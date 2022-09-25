شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الأهلى صعد لنصف نهائى دورى الأبطال للمرة الأولى فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى الأهلى عقبة يونيون أومبيلا الجابونى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة فى مثل هذا اليوم 25 سبتمبر 1981 ليصعد المارد الأحمر لنصف نهائى البطولة لأول مرة فى تاريخه قبل انسحابه بسبب حادث مقتل الرئيس محمد أنور السادات.

سجل ثلاثية الأهلى محمود الخطيب هدفين ومحمد عباس هدفا، وكانت هذه هي المشاركة الأفريقية الثالثة للمارد الأحمر.

وتُوج المارد الأحمر بـ42 بطولة دورى عام، و37 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبرمحلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ10 ألقاب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021).

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014، و 2020 و 2021 وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ24 لقبا قاريا حتى الآن.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 15 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس موسم 2019 - 2020 حيث نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "15" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على طلائع الجيش بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.