شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يخطط للتعاقد مع ثنائى أجنبى خلال الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخطط مسؤلو فيوتشر للتعاقد مع ثنائي أفريقي خلال الميركاتو الصيفي الجاري وذلك في إطار خطة فيوتشر لتدعيم صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد، وكان فيوتشر قد استغنى عن التونسي مروان صحراوي والذي انضم إلى فريق إنبي.

وتضم قائمة الأجانب في فيوتشر كل من: السنغالي أليو نداي، الغاني دياوسي تايلور، التونسي أيمن الصفاقسي، والكاميروني جوناثان نجويم، والمغربي عبد الكبير الوادي.

يذكر أن فيوتشر قد أتم تعاقده مع كل من، مهند لاشين، علي الفيل، علي زعزع، وعبد الكبير الوادي.

ويخوض فريق فيوتشر تحدياً جديداً عندما يلتقي بنظيره كالون إف سي بطل سيراليون، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويبحث فيوتشر عن بطاقة التأهل بعد تخطي بطل أوغندا في الدور التمهيدي الأول، وتقام مباراة الذهاب بين فيوتشر وكالون إف سي الجمعة 7 أكتوبر المقبل.

ويسابق الجهاز الطبي لفريق فيوتشر الزمن لتجهيز محمد رضا "بوبو" صانع ألعاب الفريق، قبل مواجهة فريق كالون اف سي السيراليوني، وكان بوبو قد تعرض لكدمة قوية في السمانة خلال مشاركته مع فريقه في اللقاء الماضي أمام بول الأوغندي ليخرج من المباراة قبل استكمالها على أثر إصابته.