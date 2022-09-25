شكرا لقرائتكم خبر عن قصو صور.. عمر جابر يعود لاستكمال قصة الساحرة المستديرة فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد عمر جابر لاعب فريق بيراميدز لاستكمل مشواره فى الساحرة المستديرة داخل بيته فى القلعة البيضاء مجددًا، بعدما أعلن نادي الزمالك رسميًا عن التعاقد مع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويرتبط عمر جابر إرتباط وثيق بالزمالك خاصة أنه أحد ابرز ناشئيه ولعب للزمالك فى رحلة كفاح إنتهت منذ 67 قنوات قبل أن تعود للنور مجددا.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "بعض القصص لا تنتهي، واليوم نستكمل قصة عمر جابر مع نادي الزمالك، مرحبًا بعودة الابن إلى الزمالك..عوداً حميداً يا عمر".

شارك عمر جابر مع الزمالك في 158 مباراة، سجل خلالهم 13 هدفاً، وصنع 25 هدفاً لزملائه بالفريق، وفي نهاية موسم 2015/2016، رحل عن القلعة البيضاء باحثاً عن تجربة احترافية لينضم إلى بازل السويسري.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب عمر جابر فى الصور التالية: