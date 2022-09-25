شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإيليكت التشادى فى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، فريق إيليكت التشادي باستاد القاهرة الدولي، فى إياب دور الـ64 التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

ونستعرض أبرز 5 معلومات عن مباراة الزمالك وإيليكت التشادى في التقرير التالي..

1- حقق الزمالك الفوز في لقاء الذهاب الذي أقيم فى الكاميرون الأحد الماضي بهدفين دون رد، أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

2- استعاد الزمالك كلا من أحمد مصطفى زيزو ومحمود الونش بعدما سمح البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب لهما بالمشاركة مع الزمالك فى المباراة، والعودة مرة أخرى للمعسكر استعدادا لمواجهة ليبريا.

3- وصل فريق إيليكت التشادى مساء الخميس، وسوف يحاول الخروج بنتيجة إيجابية خاصة في ظل صعوبة موقفه بعد الهزيمة في الذهاب بهدفين نظيفين، ويحتاج للفوز بثلاثة أهداف نظيفة للتأهل.

4- يدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.

5- من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمد عبدالشافي، الونش، سيد عبدالله نيمار، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.