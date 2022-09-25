شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وإيكليت التشادي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك وإيليكت التشادي فى الثامنة مساء اليوم الأحد، باستاد القاهرة الدولي، فى إياب دور الـ64 التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين الأبواب الخارجية والداخلية للاستاد، وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم.

وفاز الزمالك فى لقاء الذهاب الذي أقيم في الكاميرون الأحد الماضي، بهدفين دون رد أحرزهما محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو".

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تحفيز اللاعبين وطالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة لتحقيق الفوز وتأكيد التأهل لدور الـ32 للبطولة للاستمرار في المنافسة على اللقب بقوة، مؤكدا ثقته التامة فى جميع اللاعبين وقدرتهم على تحقيق الأهداف المطلوبة.

واستعاد الزمالك كلا من أحمد مصطفى زيزو ومحمود الونش بعد أن سمح البرتغالى روى فيتوريا مدرب المنتخب لهما بالمشاركة رفقة الزمالك في المباراة والعودة مرة أخرى للمعسكر استعدادا لمواجهة ليبريا.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد عواد، محمد عبدالشافي، الونش، سيد عبدالله نيمار، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد أشرف روقا، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

وفى المقابل، وصل فريق إيليكت التشادى مساء الخميس، وسوف يحاول الخروج بنتيجة إيجابية خاصة في ظل صعوبة موقفه بعد الهزيمة في الذهاب بهدفين نظيفين، ويحتاج للفوز بثلاثة أهداف نظيفة للتأهل.

ويدير المباراة الحكم الليبي أحمد عبد الرازق ويعاونه كل من، عيسى عطية ووحيد الجهاوي مساعدين، وعبد الواحد حريويده حكما رابعا، ويراقب المباراة الإثيوبي أليوم جيزيت، في حين سيكون الدكتور محمد سلطان من مصر مسؤول كوفيد 19 بالمباراة.