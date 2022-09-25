شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخوض أول مران صباحى فى معسكر دبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق نادي بيراميدز أول تدريباته صباح اليوم في معسكره الخارجي المقام بمدينة دبي الإماراتية والذي يستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل، استعدادا لبدء مشواره المحلي والقاري في الموسم الجديد.

وأقيم المران الصباحي على ملعب الشرطة بمدينة دبي واستمر قرابة الساعتين، وركز اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني على تقسيم التدريب إلى وحدات بدنية لرفع معدلات لياقة اللاعبين، بجانب بعض الوحدات الفنية والخططية، ومعالجة بعض التحركات داخل الملعب في إطار برنامجه التحضيري.

ويخوض الفريق مرانا مسائيا اليوم بنفس الملعب، حيث قرر المدير الفني أن تكون التدريبات على فترتين في اليوم الأول، قبل النزول بالحمل التدريبي خاصة في ظل التحضير لمباراة ودية يخوضها الفريق مساء الأربعاء، جاري الاتفاق على طرفها حاليا.

يذكر أن بيراميدز يبدأ مشواره المحلي مع بداية الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر بمواجهة هلال الساحل السوداني في ذهاب دور ال٣٢ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بملعب نادي الهلال بأم درمان في الخرطوم، قبل خوض مباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي في الأسبوع التالي، بجانب التحضير لانطلاقة الدوري الممتاز في نسخته الجديدة والمحدد له ١٦ أكتوبر المقبل.